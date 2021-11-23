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22:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Штаб Объединенных сил Украины отрицает применение Javelin в Донбассе

Начальник пресс-службы штаба операции объединенных сил Украины Ярослав Мельничук заявил, что информация о применении Киевом комплексов Javelin в Донбассе предоставлена «неизвестно кем» и ложна. Об этом он рассказал изданию «Украинская правда».

Источник: AFP 2021

«Мельничук заверил, что ОС (объединенные силы) отрицают информацию, “предоставленную неизвестно кем”. По состоянию на данный момент на Донбассе “Джавелины” не использовались. Представитель ОС пообещал, что как только “Джавелины” используют против российско-оккупационных войск, украинцы сразу об этом узнают», — сообщает издание (цитата по «РИА Новости», сайт «Украинской правды» в России заблокирован).

Об использовании комплексов впервые сообщил руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Депутат Верховной рады, глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Игорь Копытин подтвердил эту информацию. Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что применение Киевом комплекса Javelin показывает его «желание осуществить провокацию».

Ранее на Украине и в США заявляли, что Россия с приходом холодов готовится к наступлению на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Москва считает сообщения о подготовке военного вторжения России на Украину спланированной информационной кампанией.

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