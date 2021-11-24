Противники «Северного потока — 2» в бундестаге не поддержали санкции США

«Новые санкции США неприемлемы и для противников “Северного потока — 2”», — подчеркнул политик.
Депутат добавил, что в партии «Зеленые», которая «всегда боролась с этим трубопроводом», не могут «понять, какой дружбы здесь добиваются, когда к друзьям применяются санкции, если они ведут дела с третьими сторонами».
«Трубопровод есть и останется неверным немецким решением — не американским», — заключил он.
Накануне вступили в силу санкции США в отношении компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с «Северным потоком — 2». Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничительные меры против проекта. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на американские действия заявил, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, а ограничения против газопровода назвал «вопиющим примером».
«Северный поток — 2» — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре.
Москва неоднократно призывала прекратить упоминать «Северный поток — 2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.