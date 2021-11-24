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03:50 (мск), источник: © РИА Новости

Противники «Северного потока — 2» в бундестаге не поддержали санкции США

БЕРЛИН, 24 ноя — РИА Новости. Новые санкции США против «Северного потока — 2» неприемлемы, заявил депутат фракции партии «Союз 90/Зеленые» в бундестаге ФРГ Омид Норипур. Его цитирует агентство Рейтер.

Источник: РИА "Новости"

«Новые санкции США неприемлемы и для противников “Северного потока — 2”», — подчеркнул политик.

Депутат добавил, что в партии «Зеленые», которая «всегда боролась с этим трубопроводом», не могут «понять, какой дружбы здесь добиваются, когда к друзьям применяются санкции, если они ведут дела с третьими сторонами».

«Трубопровод есть и останется неверным немецким решением — не американским», — заключил он.

Накануне вступили в силу санкции США в отношении компании Transadria (базируется на Кипре) и судна под флагом России Marlin, связанных с «Северным потоком — 2». Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничительные меры против проекта. Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на американские действия заявил, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, а ограничения против газопровода назвал «вопиющим примером».

«Северный поток — 2» — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершили в сентябре.

Москва неоднократно призывала прекратить упоминать «Северный поток — 2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.

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