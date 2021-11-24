Пентагон реорганизовал группу по слежению за НЛО

Раньше в состав ВМС США входила рабочая группа по неопознанным летающим объектам. Новая структура будет называться длиннее: группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам, в английской аббревиатуре — AOIMSG.
«Группа будет синхронизировать действия в министерстве обороны и во всем правительстве США по обнаружению, идентификации и атрибуции представляющих интерес объектов в особых зонах воздушного пространства. Она также будет оценивать и снижать любые связанные угрозы для безопасности полетов и национальной безопасности», — говорится в сообщении Пентагона.
«Министерство обороны воспринимает сообщения о вторжениях любых воздушных объектов, опознанных и неопознанных, очень серьезно, и расследует каждое из них», — заверили в Пентагоне.