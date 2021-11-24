Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией из-за мигрантов

«На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция “Полесье”. Она координируется государственной пограничной службой и проводится совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами», — заявили в пограничной службе страны.
Как подчеркнул ее первый замглавы Владимир Никифоренко, угроза перенаправления потоков мигрантов на Украину сохраняется.
Руководство операцией возьмут на себя межведомственные координационные штабы и группы управления. Пограничные наряды увеличат, параллельно власти нарастят силы и средства на возможных направлениях попыток прорыва нелегалов. Патрулировать кордон будут авиация и беспилотники.
Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет «ни денег, ни сил».
Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина будет адекватно действовать в случае повторения ситуации с прорывом белорусско-польской границы нелегальными мигрантами, сил и средств достаточно. Замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что безопасность в связи с возможным наплывом беженцев будут обеспечивать около 8,5 тысячи военнослужащих, в том числе пограничники. По его словам, эскалация кризиса может наступить в любой момент.