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22:36 (мск), источник: Известия

В Италии одобрили ужесточение ограничений для непривитых от COVID-19

Совет министров Италии одобрил новый декрет, предусматривающий ужесточение ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 для не вакцинированных от коронавируса граждан. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает газета La Stampa.

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Источник: Reuters

Изменения коснутся COVID-сертификата green pass. Документ будет выдаваться сроком на 48 часов. Его можно будет получить после сдачи теста на коронавирус. Пропуск будет работать только для доступа на работу и в магазины с необходимыми товарами, а также поездок на межрегиональном транспорте.

Кроме того, в стране введут так называемый super green pass для получивших вакцину или переболевших коронавирусной инфекцией. Его владельцы смогут посещать рестораны в закрытых помещениях, спортивные, развлекательные и культурные учреждения.

Совмин также расширил перечень категорий граждан, для которых вакцинация является обязательной.

Срок введения новых мер не определен окончательно: новый декрет должен вступить в силу в понедельник, 29 ноября.

Ранее в этот день вице-премьер Словакии Рихард Сулик заявил, что правительство страны из-за сложной эпидемиологической ситуации приняло решение ввести с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун. Ограничения предусматривают запрет на выход из дома в ночное время, отмену массовых мероприятий в сфере культуры и спорта, закрытие предприятий общепита и служб, а также магазинов, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости.

В Австрии с 22 ноября, вступил в силу общенациональный локдаун для всех жителей страны, как вакцинированных, так и еще не привитых против коронавируса. Уточняется, что в рамках ограничительных мер гражданам будет разрешено покидать жилье только в случае поездки на работу, удовлетворения основных потребностей повседневной жизни (например, покупок в магазине), прогулки и обращения в медицинские учреждения.

17 ноября «Известиям» в региональном бюро ВОЗ рассказали, что в Европе в настоящий момент наблюдается стремительный рост заболеваемости, госпитализаций и смертей в ЕС. Представители организации подчеркнули необходимость соблюдения в Европе таких мер, как безопасная дистанция, ношение масок и регулярная гигиена рук.

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