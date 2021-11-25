Британия, Канада, Украина и Швеция осудили отказ Ирана обсуждать выплаты за сбитый самолет

«Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, выражаем глубокое разочарование по поводу отказа Исламской Республики Иран принять много раз направлявшиеся ей предложения провести встречу 22 ноября 2021 года, чтобы обсудить вопрос о репарациях за сбитый самолет, выполнявший рейс PS752. Мы напоминаем Исламской Республике Иран о том, что в соответствии с международным правом она обязана в полном размере выплатить репарации группе [пострадавших] стран, и повторяем наш призыв начать переговоры в духе доброй воли до конца этого года», — говорится в документе.
Министры отметили, что продолжат совместно добиваться привлечения Ирана к ответственности за произошедшее и «со всей серьезностью рассмотрят вопрос о дальнейших действиях и мерах для решения вопроса в рамках международного права», если Тегеран «продолжит уклоняться» от обсуждения компенсаций.
Рейс PS752 (самолет Boeing 737−800) МАУ потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за «вражескую цель». Тегеран передал Киеву проект технического отчета о причинах крушения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины катастрофы.
Суд Канады признал крушение самолета МАУ в Иране преднамеренным террористическим актом.