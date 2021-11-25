WP узнала о предупреждении ЦРУ России из-за «гаванского синдрома»

В ЦРУ предупредили Россию о «последствиях», если выяснится, что она причастна к загадочным инцидентам с американскими дипломатами по всему миру, связанным с так называемым «гаванским синдромом», сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным газеты, речь об этом шла во время визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву в ноябре, а также его встреч с руководством ФСБ и СВР. Бернс сказал, что причинение американским служащим и членам их семей серьезных повреждений мозга выходит за рамки допустимого для «профессиональной разведки».
Газета пишет, что предупреждение Бернса не было прямым обвинением. Тот факт, что директор ЦРУ использовал слово «если» говорит о неспособности властей точно определить, кто стоит за атаками на госслужащих США. Тем не менее, прямое предупреждение Бернса свидетельствует о том, что в Вашингтоне серьезно подозревают Москву в причастности, уточняет The Washington Post.
О том, что Россия может быть причастна к атакам на американских дипломатов Бернс говорил еще в июле. Однако тогда он отказался делать какие-либо выводы, уточнив только, что речь идет о «паре сотен» случаев проявления «гаванского синдрома» с 2016 года.
В Москве отвергали обвинения, выдвинутые против России. «Машина русофобской пропаганды продолжает выпускать фейки», — заявил в начале августа замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.
Впервые странные симптомы сотрудники дипмиссий США, ЦРУ и военные испытали в 2016 году на Кубе и в 2017 году в Китае. Они жаловались на головокружение, шумы в голове, ощущение вибрации, проблемы со зрением. В Вашингтоне утверждали, что это может привести к потере памяти и другим проблемам со здоровьем. Позже такие случаи происходили в Австрии, Германии, Сербии.
В декабре 2020 года ученые Национальной академии наук, инженерии и медицины США (NASEM) предположили, что источником симптомов может быть направленное радиочастотное излучение.