Поклонская объяснила заминку с отъездом в Кабо-Верде

Президент России Владимир Путин в середине октября назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. При этом Поклонская заявляла, что в ее планах прибыть в место назначения до середины ноября.
«Я действительно нахожусь в России. Связано это с тем, что МИД России еще проводит необходимые процедуры касательно моего трудоустройства», — сказала РИА Новости Поклонская и добавила, что о датах своего отъезда сообщит дополнительно.
Комментируя публикации ряда Telegram-каналов о том, что, находясь в России, она регулярно получает зарплату дипломата, Поклонская опровергла это. «По поводу переживаний отдельных лиц о начислении мне “зазря” заработной платы — поясняю, что с момента окончания срока полномочий депутата Госдумы заработную плату не получаю», — сказала она агентству.