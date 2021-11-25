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12:03 (мск), источник: © РИА Новости

Поклонская объяснила заминку с отъездом в Кабо-Верде

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя — РИА Новости. Посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что пока находится в России, так как еще не завершен ряд процедур по ее трудоустройству.

Источник: © РИА Новости

Президент России Владимир Путин в середине октября назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. Государство расположено на островах в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья Африки. При этом Поклонская заявляла, что в ее планах прибыть в место назначения до середины ноября.

«Я действительно нахожусь в России. Связано это с тем, что МИД России еще проводит необходимые процедуры касательно моего трудоустройства», — сказала РИА Новости Поклонская и добавила, что о датах своего отъезда сообщит дополнительно.

Комментируя публикации ряда Telegram-каналов о том, что, находясь в России, она регулярно получает зарплату дипломата, Поклонская опровергла это. «По поводу переживаний отдельных лиц о начислении мне “зазря” заработной платы — поясняю, что с момента окончания срока полномочий депутата Госдумы заработную плату не получаю», — сказала она агентству.

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