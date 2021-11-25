На белорусско-польской границе обнаружили беженцев с переломами

«Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения беженцев с телесными повреждениями на границе с Польшей», — отмечается в Telegram-канале ведомства.
Вечером 21 ноября на одном из участков пограничной заставы «Песчатка» Каменецкого района (Брестская область) нашли группу обессиленных и измученных мигрантов.
У 33-летнего и 51-летнего граждан Ирака врачи диагностировали переломы костей ног.
Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет «ни денег, ни сил».