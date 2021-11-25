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12:38 (мск), источник: © РИА Новости

Песков прокомментировал отношение Путина к непопулярным мерам по COVID-19

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя готовность главы государства к непопулярным мерам по COVID-19, отметил, что Владимир Путин в принятии решений — сторонник сбалансированности.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Представитель Кремля напомнил, что когда нужно было действовать решительно на благо людей и страны, российский лидер никогда не уходил от ответственности и брал ее на себя. При этом он подчеркнул, что Путин всегда предпочитает продуманные действия.

«Но одновременно с этим, все-таки, конечно, мы должны отдавать отчет тому, что мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией — пандемия, смертность, продолжающиеся волны. И основная задача — сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, конечно, диктует необходимость целого ряда мер», — добавил Песков.

Двенадцатого ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов. Первый предусматривает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, рестораны и кафе, а также непродовольственные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации.

Согласно второму документу, QR-коды потребуются для покупки билетов на поезда и самолеты. При этом до 1 февраля будет действовать переходный период — можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест.

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На прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты направили для сбора отзывов и предложений в регионы, Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые.

В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, в числе умерших почти нет вакцинированных.

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