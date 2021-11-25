12:51 (мск), источник: РБК
Путин уволил главу ФСИН
Директором ФСИН стал замглавы МВД, генерал-полковник Аркадий Гостев. В ноябре в Саратовской области уволили 18 сотрудников ФСИН после публикации видео с издевательствами над заключенными.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Александр Калашников снят с должности главы ФСИН, следует из указа президента России Владимира Путина.
«Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в тексте указа.
ФСИН 10 ноября сообщила об увольнении 18 человек после видео о пытках заключенных. Чистка в региональном ведомстве проводится после публикации получившего широкий резонанс видео с издевательствами над пациентами областной больницы ФСИН, которое распространили правозащитники.
Материал дополняется.