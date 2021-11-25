Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые нашли белок, который активирует сон Таким образом он помогает организму отдохнуть и восстановиться
Фоторепортажи
1010 шагов Екатерины Великой, которые изменили Россию
12По Европе прокатились протесты против ковидных ограничений
12:51 (мск), источник: РБК

Путин уволил главу ФСИН

Директором ФСИН стал замглавы МВД, генерал-полковник Аркадий Гостев. В ноябре в Саратовской области уволили 18 сотрудников ФСИН после публикации видео с издевательствами над заключенными.

Источник: Пресс-служба Президента России

Александр Калашников снят с должности главы ФСИН, следует из указа президента России Владимира Путина.

«Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в тексте указа.

ФСИН 10 ноября сообщила об увольнении 18 человек после видео о пытках заключенных. Чистка в региональном ведомстве проводится после публикации получившего широкий резонанс видео с издевательствами над пациентами областной больницы ФСИН, которое распространили правозащитники.

Материал дополняется.

 «Мы призываем Россию отменить это решение»: ЕС – об указе Путина
Реакция Кремля на приглашение россиянам от главврачей посетить морги
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь