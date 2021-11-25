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13:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль отрицает причастность России к «гаванскому синдрому»

Россия не имеет никакого отношения к недомоганиям среди американских разведчиков и чиновников за рубежом, известным под названием «гаванский синдром», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он добавил, что глава государства Владимир Путин не обсуждал эту тему с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом во время его визита в Москву 2—3 ноября.

Источник: AP 2021

«Эта тема никоим образом не поднималась с политическими собеседниками Бернса здесь, в Москве, с главой государства она не затрагивалась, — сказал Песков во время пресс-колла.— Что можно однозначно отвергнуть — любые намеки, предположения или заявления о мнимой причастности российской стороны к этим случаям. Мы никакого отношения к этому не имеем».

Пресс-секретарь президента также упомянул разговор Бернса с представителями российских спецслужб, но не стал его комментировать: «Здесь мне сказать нечего, это непубличная информация».

Газета The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленных чиновников писала, что Бернс уведомил руководство ФСБ и Службы внешней разведки, что если выявится причастность России к синдрому, то это приведет к последствиям для российских спецслужб.

Впервые о недомоганиях стало известно в 2016 году, когда сотрудники ЦРУ и Госдепартамента на Кубе пожаловались на слуховые галлюцинации, ощущение давления в голове и проблемы со зрением. В числе причин синдрома, которые называли ученые и сотрудники спецслужб, — акустические атаки или применение направленной энергии. В июле Бернс, отвечая на вопрос о возможной причастности России к «гаванскому синдрому», сказал, что не хочет ничего предполагать, но допускает «целый ряд возможностей».

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