Кремль отрицает причастность России к «гаванскому синдрому»

«Эта тема никоим образом не поднималась с политическими собеседниками Бернса здесь, в Москве, с главой государства она не затрагивалась, — сказал Песков во время пресс-колла.— Что можно однозначно отвергнуть — любые намеки, предположения или заявления о мнимой причастности российской стороны к этим случаям. Мы никакого отношения к этому не имеем».
Пресс-секретарь президента также упомянул разговор Бернса с представителями российских спецслужб, но не стал его комментировать: «Здесь мне сказать нечего, это непубличная информация».
Газета The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленных чиновников писала, что Бернс уведомил руководство ФСБ и Службы внешней разведки, что если выявится причастность России к синдрому, то это приведет к последствиям для российских спецслужб.
Впервые о недомоганиях стало известно в 2016 году, когда сотрудники ЦРУ и Госдепартамента на Кубе пожаловались на слуховые галлюцинации, ощущение давления в голове и проблемы со зрением. В числе причин синдрома, которые называли ученые и сотрудники спецслужб, — акустические атаки или применение направленной энергии. В июле Бернс, отвечая на вопрос о возможной причастности России к «гаванскому синдрому», сказал, что не хочет ничего предполагать, но допускает «целый ряд возможностей».