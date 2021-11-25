Песков объяснил затягивание принятия законопроектов о QR-кодах

«Это достаточно сложно и технологически, и социально, и в цифровом плане. Понятно, что это очень сложный процесс, очень сложная задача», — сказал Песков в ответ на вопрос, почему принятие законопроектов о QR-кодах затягивается. По его словам, власти «пытаются пройти по очень-очень узкому лезвию и спасти в первую очередь и людей, обеспечить их здоровье, а с другой стороны, не навредить экономике страны». «Поэтому и правительство, и все руководство страны каждый раз стоит в такой сложной ситуации, но она, к сожалению, спровоцирована этой самой пандемией», — добавил он.
Песков также прокомментировал возможное недовольство части населения ограничениями из-за коронавируса.
Безусловно есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса. Чтобы остаться живыми, нужно прививаться, следовать мерам предосторожности, к коим относятся и те ограничения, которые вводятся.
Дмитрий Песковпресс-секретарь президента
По словам представителя Кремля, президент страны Владимир Путин находится в контексте непопулярных мер по борьбе с коронавирусом и является сторонником сбалансированности.
Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. Согласно первому законопроекту (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе.
До 1 февраля будет установлен переходный период — вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест. Второй законопроект предполагает введение аналогичных мер на железнодорожном и авиатранспорте при междугородных и международных перевозках. Дату завершения переходного периода на транспорте отдельно определит правительство.
Вчера стало известно, что Госдума не планирует рассматривать законопроекты о QR-кодах в декабре. Проект закона отсутствовал в календаре рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь. Однако позже появилась информация о возможном рассмотрении инициативы 16 декабря, писали «РИА Новости» со ссылкой на проект постановления нижней палаты парламента.