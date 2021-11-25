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17:05 (мск), источник: РБК

Первый регион не одобрил федеральный законопроект о QR-кодах

«За» проголосовали 30 депутатов законодательного собрания Северной Осетии из 69. Регионам дали время до 14 декабря, чтобы обсудить законопроект.

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Источник: РИА "Новости"

Парламент Северной Осетии не одобрил федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщает местный портал «Основа».

«За» проголосовали 30 депутатов, «против» — 12. Всего в парламенте 69 человек.

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта 12 ноября. Один из них предполагает внесение изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Если документ примут, наличие QR-кода 1 февраля 2022 года станет обязательным условием посещения общественных мест, за исключением аптек, продуктовых магазинов и магазинов товаров первой необходимости. Меры будут действовать до 1 июня 2022 года.

Второй законопроект касается использования QR-кодов в поездах и самолетах.

Совет Госдумы направил два законопроекта для обсуждения в регионы до 14 декабря включительно. Получив отзывы местных законодательных собраний, а также Общественной палаты, Счетной палаты и Совета Федерации, Госдума начнет готовить документ к первому чтению. По данным источников РБК в нижней палате, оба документа рассмотрят в первом чтении в декабре.

Северная Осетия стала первым и пока единственным регионом, выступившим против законопроекта о QR-кодах в общественных местах.

Федеральную инициативу уже поддержали парламенты Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Ингушетии, Магаданской, Новосибирской, Московской, Оренбургской, Рязанской, Ростовской, Брянской, Нижегородской областей, Пермского края.

Противники QR-кодов попытались прорваться в Законодательное собрание Челябинской области, где обсуждались законопроекты. На место приехала полиция, но к моменту ее прибытия ситуация оказалась спокойной, никого не задержали.

Опрос сервиса Superjob показал, что 68% россиян против использования QR-кодов в принципе. 15% опрошенных поддержали введение QR-кодов в транспорте, 14% — в транспорте и магазинах.

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