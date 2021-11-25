Депутата Валерия Рашкина уличили в незаконной охоте, лжи и аморальном поведении

В самом начале своего выступления Игорь Краснов отметил, что он «вынужден» обратиться в Госдуму с представлением о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Генпрокурор рассказал, что 28 октября Рашкин находился в Саратовской области на территории охотничьего хозяйства «Лебедка», у которого отсутствовала квота на добычу охотничьих ресурсов. Являясь охотником с более чем двадцатилетним стажем (состоит членом Саратовского областного общества охотников и рыболовов с 1999 года), Валерий Рашкин, отметил глава надзорного ведомства, не мог не знать правил ведения охоты, в частности необходимости получения разрешения на добычу животных и приобретения путевки у охотхозяйства. «Но ничего из этого сделано не было,—подчеркнул Краснов.— Более того, он (Рашкин.—»Ъ«) вступил в сговор со знакомыми ему лицами на совершение незаконной охоты».
Действуя «совместно с ними», Рашкин около 23 часов в лесу в 4 км от поселка Лысые Горы Саратовской области, выследив дикого лося, произвел выстрел из принадлежащего ему карабина Browning, убив животное, «и таким образом совершил незаконную охоту с причинением крупного ущерба в размере 80 тыс. руб.».
Генпрокурор опустил подробности задержания Валерия Рашкина «и его неуклюжих попыток ввести в заблуждение сотрудников правопорядка», да и не только их, относительно обстоятельств обнаружения в багажнике его автомобиля туши животного, поскольку благодаря СМИ «этот без преувеличения позор стал общеизвестным».
Тем более что, отметил генпрокурор, Рашкин уже дважды публично фактически признал свою причастность к инциденту, «хотя и не оставил надежду избежать ответственности».
«Я крайне негативно отношусь к подобным проявлениям неискренности, — подчеркнул генпрокурор Краснов.— Ложь из уст должностного лица такого уровня подрывает авторитет публичной власти и поэтому недопустима. Пусть она останется на совести Валерия Федоровича. Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, и дальше должен вести себя по-мужски. Брать на себя ответственность за все последствия своих действий, не пытаться ввести общественность в заблуждение, вызвать жалость, выставляя себя жертвой обстоятельств».
По первоначальной версии Рашкина, он с товарищами нашел труп убитого кем-то лося, который пустили на мясо, чтобы оно не пропадало. Потом появилась версия о том, что товарищ коммуниста должен был оформить лицензию, но не сделал этого, а Рашкин, используя ночной прицел, перепутал лося с кабаном и застрелил его.
При этом сторонники Рашкина говорили о провокации спецслужб, очевидно намекая на то, что без их участия его просто не могли выследить и поймать на незаконной охоте в богом забытом лесу.
Между тем, по словам генпрокурора, и без признания Валерия Рашкина есть все основания для его уголовного преследования по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба). Рашкин, отметил докладчик, отказался сотрудничать с органами правопорядка, стал давать ложные пояснения, скрыл орудия преступления (карабин вместе с охотничьим билетом коммуниста был спрятан в лесу, где их и нашли.— «Ъ»), очевидно, может оказать воздействие на свидетелей, с которыми лично знаком, что необходимо учитывать при возможном избрании ему меры пресечения.
Кроме того, сообщил Краснов, в связи с наличием признаков алкогольного опьянения у Рашкина, управлявшего после незаконной охоты автомобилем (в нем нашли часть туши убитого животного) на место происшествия были вызваны сотрудники Госавтоинспекции. «Зафиксировав исходящий от него резкий запах спиртного и нарушение речи, они предложили Рашкину пройти медицинское освидетельствование, — рассказал генпрокурор.— В силу положений пункта 2.3.2 ПДД водитель транспортного средства обязан проходить указанное освидетельствование по требованию уполномоченных должностных лиц. Однако Рашкин отказался».
По словам Краснова, на фоне непрекращающихся трагедий с участием пьяных водителей и с учетом принимаемых государством мер по наведению порядка в этой сфере (в том числе нормативного характера) такое поведение депутата Рашкина как представителя законодательного органа власти выглядит по меньшей мере «цинично и аморально».
Более того, в его действиях усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
В связи с этим генпрокурор попросил Госдуму дать согласие на возбуждение в отношении депутата Рашкина уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ, производство обысков «в занимаемых им жилых и нежилых помещениях, применение меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также привлечение его к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.26 КОАП».
Получив согласие Госдумы, председатель СКР Александр Бастрыкин в ближайшее время возбудит против депутата уголовное дело, которое будет расследовать главное следственное управление ведомства.
Предъявив Рашкину официальное обвинение, следствие обратится в Басманный суд, который в соответствии с прокурорским запросом в думу ограничит его перемещения в ночное время и введет в отношении него другие запреты, в частности на посещение массовых мероприятий.
Одновременно в суд будут направлены материалы, по которым народный избранник может быть оштрафован на 30 тыс. руб. и утратить права на срок от полутора до двух лет.