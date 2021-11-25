Госдума сняла депутатскую неприкосновенность с Рашкина

Представление генпрокурора состоит из двух запросов о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата. В первом говорится о привлечении к уголовной ответственности за незаконную охоту, во втором — об административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал вначале сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять ее домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли также шкуру и другие части животного. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.
На прошлой неделе Рашкин опубликовал на своем канале на YouTube видео, в котором рассказал, что застрелил лося. Кроме того, он выразил готовность купить лосиху и привезти ее для размножения в место, где ранее охотился. В понедельник депутат заявил, что морально считает себя виновным в незаконном убийстве лося, отметил, что готов выплатить 80 тысяч рублей ущерба, купить лосиху и выпустить ее в саратовском лесу, чтобы материальный и биологический урон был полностью компенсирован.