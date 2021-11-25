Генерала ФСБ Калашникова во главе ФСИН заменил генерал МВД Гостев

Аркадий Гостев | Источник: МВД России
Генерал Калашников был назначен главой ФСИН 8 октября 2019 года, сменив в этой должности также выходца из ФСБ Геннадия Корниенко. Последний, несмотря на многочисленные скандалы, связанные с уголовным преследованием его подчиненных, в том числе заместителя Олега Коршунова (вскоре может быть освобожден от наказания в связи с тяжким заболеванием), продержался во главе пенитенциарной системы страны целых семь лет, покинув должность по достижении предельного возраста. Его предшественником, отметим, был экс-начальник УМВД по Самарской области Александр Реймер. Поруководив ФСИН три года, генерал-полковник отправился по этапу в колонию Калининградской области, где он отбывает восьмилетний срок за махинации с электронными браслетами, работая библиотекарем. Отметим, что в ту же колонию недавно отбывать сроки в семь и девять лет за хищения отправили осужденного Коршунова, но потом тяжело больного зэка вернули с этапа на ознакомление с третьим делом в Москву.
Генерал Калашников, ранее возглавлявший управление ФСБ РФ по Красноярскому краю, начал с зачистки системы, отправив в отставку и даже под следствие целый ряд сотрудников центрального аппарата и региональных главков. Говорят, что не без его участия в прошлом году покинул ведомство преемник Коршунова генерал-лейтенант Валерий Максименко, который потом был арестован за злоупотребление должностными полномочиями, приведшее к срыву госпрограммы по приведению российских тюрем в соответствие мировым стандартам.
Отметим, что при новом директоре были отремонтированы десятки, а может быть и сотни СИЗО и колоний, однако условия содержания в них все равно оставляют желать лучшего, а это является одним из поводов для отказа выдачи России обвиняемых из других стран.
Именно Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных там, где не хватает рабочих, заменить ими трудовых мигрантов.
Глава ФСИН отмечал, что «это не будет ГУЛАГ». Идея, благодаря которой право на замену наказания принудительными работами могли получить порядка 200 тыс. человек, была поддержана правозащитниками, но полноценно ее пока не реализовали.
Александр Калашников | Источник: ФСИН
Тем более что в самом ведомстве произошел крупнейший за годы его существования скандал. В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в распоряжение и вывезла из России тысячи видеофайлов с записями пыток и изнасилований в СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей, в том числе в туберкулезной больнице № 1 УФСИН Саратовской области.
В СКР возбудили целый ряд уголовных дел по фактам сексуального насилия (ч. 2 ст. 132 УК РФ) и превышения должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Александр Калашников, реагируя на скандал, уволил начальника управления ведомства по Саратовской области Алексея Федотова, руководителя ОТБ-1 Павла Гаценко и целую группу других сотрудников, допустивших как минимум халатность.
Кроме того, ведомство поддержало законопроект об усилении ответственности за пытки, готовящийся правозащитниками, сенаторами и депутатами, однако видеоматериалы, снятые, кстати, не только во время управления ФСИН Калашниковым, но и до него, продолжали публиковаться.
Говорят, что на фоне скандала Калашникову и рекомендовали уйти в отставку, написав соответствующий рапорт президенту.
По некоторым данным, во ФСИН он был откомандирован из ФСБ с сохранением звания, поэтому вполне может вернуться в органы госбезопасности.
Адвокат Снежана Мунтян, занимавшаяся делами о пытках в исправительных учреждениях Саратовской области и представляющая сейчас Сергея Савельева (он вывез видеоархив и был объявлен МВД в розыск, но его уголовное преследование прокуратура сочла незаконным), считает отставку главы ФСИН вполне закономерной.
«Новость замечательная, — сказала Мунтян “Ъ”.— Есть такое выражение “рыба гниет с головы”. Очень правильно, что Калашникова сняли с этой должности. Полагаю, его отставка должна была произойти давно и не только отставка, потому что как может руководитель ФСИН России быть непричастен к этим пыткам и не знать о них? Это невероятно, чтобы руководитель не знал, что происходит в его ведомстве, буквально у него под носом».
По словам Мунтян, «возможно, новая метла (новый руководитель ФСИН.— “Ъ”) будет мести по-новому». «Но если честно, в особые изменения я не верю: что Калашников, что кто-то другой, разницы нет. Главное, чтобы был не садист. Но надеюсь, что новый руководитель наведет хоть какой-то порядок», — отметила она.
«Могу лишь сказать, что наконец почувствовалась политическая воля искоренить эти пытки, хотя бы в системе ФСИН, — заявила “Ъ” инициатор закона по ужесточению ответственности должностных лиц за применение пыток сенатор Людмила Нарусова.— Они есть и в системе МВД, и в системе ФСБ, но в системе ФСИН пытки носят настолько систематический характер, что это уже за пределами вообще нормального общества».
Нарусова напомнила, что на обсуждении законопроекта против пыток, которое состоялось в Совете федерации 22 ноября, она говорила, что «после обнародования материалов о пытках в Саратове в нормальном обществе руководители уходят в отставку». «Но увольнением одного человека, даже крупного руководителя, эту проблему не искоренить, — считает сенатор.— Здесь нужна система мер, и в этом случае главное — это надзор прокуратуры».
60-летний генерал-полковник полиции Аркадий Гостев, который теперь будет наводить порядок в ФСИН, считался в системе МВД одним из самых приближенных людей к главе ведомства Владимиру Колокольцеву.
Службу в органах внутренних дел Гостев начинал с должности рядового милиционера отдельного батальона патрульно-постовой службы в Москве. Окончив столичную высшую школу милиции, начал работать следователем. Несколько лет работал в УВД по Южному округу Москвы, где занимал пост заместителя начальника управления—начальника штаба. Затем возглавил милицию общественной безопасности в ГУВД столицы, а после того, как Владимир Колокольцев был назначен начальником московского главка, Аркадий Гостев стал его заместителем—начальником штаба. Перейдя на должность министра внутренних дел, Колокольцев забрал с собой в центральный аппарат и Гостева. Генерал Гостев был назначен заместителем министра, и глава ведомства наделил его широкими полномочиями. В министерстве Аркадий Гостев контролировал исполнение поручений руководства страны, курировал штабную и аналитическую работу, подготовку коллегий, инспекторские проверки, экспертно-криминалистический центр, отвечал за соблюдение в ведомстве режима секретности и гражданскую оборону. Собеседники «Ъ» в министерстве называют его человеком с непростым характером и «штабистом экстра-класса», который каждый документ, попадавший на его рабочий стол, лично читал «от и до» и правил «вплоть до запятых».
Николай Сергеев, Александр Игорев, Мария Литвинова; Сергей Петунин, Саратов