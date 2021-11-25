18:46 (мск), источник: Life.ru
Россия согласилась на «невероятную» цену на газ для Сербии
Лидеры двух стран договорились об увеличении количества топлива, а также о гибкости поставок.
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Москва на ближайшие полгода сохранила цену на газ для Белграда на уровне в 270 долларов. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич по результатам переговоров в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным.
«Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие 6 месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остаётся абсолютно такой же», — заявил Вучич в прямом эфире канала TV Pink.
Он добавил, что лидеры договорились об увеличении количества газа, а также о гибкости поставок в ближайшие полгода. Последнее, по словам сербского президента, он считает наиболее важным.
Ранее Лайф сообщал, что Путин оценил судьбу договора с Сербией по газу фразой «Мы договоримся». Он заявил о планах дать хозяйствующим субъектам поручение довести соответствующую работу до конца.