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20:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Эсминец США Arleigh Burke вошел в Черное море

В Черное море вошел американский ракетный эсминец Arleigh Burke. Шестой флот ВМС США утверждает, что это произошло «в рамках планового патрулирования». Российские военные следят за действиями эсминца.

Источник: CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Carlos M. Vazquez II

«Arleigh Burke вошел в Черное море 25 ноября в рамках планового патрулирования. Находясь в Черном море, корабль будет действовать вместе с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», — говорится в сообщении Шестого флота ВМС США. Отмечается, что эсминец будет работать над «обеспечением безопасности и стабильности на этом жизненно важном международном водном пути».

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Arleigh Burke ВМС США», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ (цитата по «РИА Новости»).

США направили в Черное море эсминец на фоне заявлений стран Запада о наращивании войск Россией на границе с Украиной.

Минобороны РФ ранее называло действия США и НАТО в Черном море изучением театра военных действий на случай силового решения Украиной конфликта на юго-востоке страны. Ведомство считает военную активность угрозой региональной безопасности и стратегической стабильности. Президент Владимир Путин заявлял, что происходящее на Черном море «выходит за определенные рамки».

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