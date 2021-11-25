Эсминец США Arleigh Burke вошел в Черное море

«Arleigh Burke вошел в Черное море 25 ноября в рамках планового патрулирования. Находясь в Черном море, корабль будет действовать вместе с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», — говорится в сообщении Шестого флота ВМС США. Отмечается, что эсминец будет работать над «обеспечением безопасности и стабильности на этом жизненно важном международном водном пути».
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Arleigh Burke ВМС США», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ (цитата по «РИА Новости»).
США направили в Черное море эсминец на фоне заявлений стран Запада о наращивании войск Россией на границе с Украиной.
Минобороны РФ ранее называло действия США и НАТО в Черном море изучением театра военных действий на случай силового решения Украиной конфликта на юго-востоке страны. Ведомство считает военную активность угрозой региональной безопасности и стратегической стабильности. Президент Владимир Путин заявлял, что происходящее на Черном море «выходит за определенные рамки».