Лукашенко: США хотят развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев

«Им надо приблизиться к Москве. И тут вот “балкон” этот опять остался, мешает им, надо его срезать. И будут резать», — сказал господин Лукашенко на совместном заседании конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта конституции (цитата по БелТА).
Президент Белоруссии заявил, что поляки воспользовались миграционным кризисом для реализации своих стратегических целей. «Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам», — сообщил Александр Лукашенко.
Они любят чужими руками воевать, и надо где-то вот тут заварушку опять создать. А они будут в стороне наблюдать и оружие поставлять для того, чтобы мы убивали друг друга и экономика опустилась. Они опять с долларом, который сейчас печатают, придут сюда, чтобы нам помочь, и Америка опять, как Трамп говорил, прежде всего — доминировать. Вот по большому счету к чему все это делается. Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин говорил, что наращивание сил НАТО у границ республики похоже на события, которые произошли перед Великой Отечественной войной. Министр увидел в этих действиях «комплекс мероприятий подготовки к войне». Глава Минобороны также выразил озабоченность нападками на Белоруссию Польши, стран Балтии и Украины. По его словам, в СМИ уже предъявляются «какие-то территориальные претензии».
Миграционный кризис возник на польско-белорусской границе из-за ближневосточных беженцев, которые хотят попасть в Евросоюз. Брюссель обвиняет Минск в умышленном создании кризисной ситуации. США, Польша и Великобритания также возлагают ответственность за происходящее на Россию.