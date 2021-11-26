Минтруд планирует комбинированную модель оценки ее уровня в РФ

Минтруд предлагает ввести новый подход к учету числа бедных в России. Соответствующий проект постановления правительства — об утверждении порядка определения границ бедности — сегодня будет представлен на заседании Российской трехсторонней комиссии (есть у «Ъ»).
Напомним, с 2021 года в РФ действует новый порядок определения прожиточного минимума — если раньше он рассчитывался как стоимость потребительской корзины, то теперь для определения его размера используется показатель медианного дохода населения. Медианный доход — это величина дохода, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины — ниже. Согласно предложению Минтруда, на ближайшие пять лет прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного дохода. При этом региональный прожиточный минимум должен быть установлен субъектами в соответствии с коэффициентом соотношения федерального и регионального прожиточного минимума. На доведение величин прожиточного минимума в субъектах до рассчитанных на основе коэффициентов величин Минтруд запланировал дать регионам четыре года.
Как заявляли тогда в ведомстве, переход от «абсолютного» к «относительному» подходу при оценке бедности отражает практику многих развитых стран и позволяет лучше учитывать изменяющиеся стандарты потребления. Также новая версия расчета прожиточного минимума не позволит этим показателям сократиться ни при каких социально-экономических условиях. Если медианный доход будет расти ниже инфляции, то в предложенном ведомством законе есть норма о том, что прожиточный минимум будущего года не может быть ниже текущего (подробнее см. «Ъ» от 24 сентября 2020 года).
В то же время уже в период обсуждения новой методики возник вопрос о том, может ли обновленный ПМ использоваться как целевой индикатор — сомнения в этом, в частности, сообщала Счетная палата. В Минтруде тогда заявили, что частично признают правоту ведомства и готовы «проработать дополнительные инструменты оценки бедности» совместно с Минэкономики и Росстатом — это, собственно, и произошло.
Как следует из проекта постановления правительства, ведомство предлагает использовать в качестве такого инструмента показатель границы бедности. В качестве границы бедности Минтруд предлагает использовать значение ПМ за четвертый квартал 2020 года (последнее рассчитанное значение до перехода на новую методику) — 11,3 тыс. руб. Граница бедности будет ежеквартально рассчитываться Росстатом с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал. Как подчеркнули в пресс-службе Минтруда, граница бедности будет использоваться только как статистический показатель, а все меры поддержки по-прежнему будут назначаться с учетом ПМ.
Переход к такой комбинируемой модели оценки уровня бедности, по заявлению пресс-службы ведомства, позволит избежать двух проблем.
Во-первых, оценка бедности с опорой на стоимость потребительской корзины решит вопрос о сопоставимости данных до 2021 года и после и даст возможность оценивать показатель бедности в динамике. Во-вторых, это исключает ситуацию, когда измеряемый уровень бедности в стране растет по мере роста экономики и медианного дохода.
По словам Лилии Овчаровой, проректора Высшей школы экономики, во многом решение является техническим — речь не идет о принципиальных изменениях в практике расчета числа в России бедных. «Суть вопроса в том, что новая, ныне действующая методика определения прожиточного минимума (в зависимости от медианы) такова, что с ростом доходов растет медиана, поэтому при таком подходе сократить бедность в два раза невозможно. Более того, она даже может статистически вырасти. Минимальная потребкорзина не зависит от размера дохода — поэтому при ее использовании бедность можно сокращать. Граница бедности будет использоваться для оценки прогресса в сокращении бедности, а прожиточный минимум — для целей соцподдержки. Решение уязвимое, но единственно правильное из возможных», — говорит она.
При этом споры о «двух показателях», видимо, неизбежны (см. «Ъ-Онлайн») — как неизбежны и более сложные методики идентификации бедности в госпрактике. Альтернативный «одномерный» подход к ней, как правило, оставляет за границами соцподдержки значимые группы населения.