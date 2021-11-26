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13:02 (мск), источник: © РИА Новости

В США провалили подготовку всех самолетов к боевым вылетам

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Все типы самолетов в ВВС США оказались в ненадлежащем состоянии для потенциальных боевых вылетов в 2021 году. Об этом пишет Air Force Magazine со ссылкой на официальные данные.

Источник: U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor Harrison

«Это тем более примечательно, что в прошлом году в разгар пандемии были достигнуты более высокие показатели», — написал автор Джон Тирпак.

Их оценка проводилась по параметру «готовность к миссии», который показывает способность боевой единицы выполнять хотя бы одну из своих основных задач. По стандартам ВВС США, необходимым уровнем считается 75−80%.

В 2021 году все типы самолетов показали снижение этого параметра, кроме штурмовика A-10, однако его уровень готовности в 72.54% все равно не дотягивает до необходимого. Так, рейтинг истребителя F-35A упал с 76.07% до 68.8% за год, а показатель истребителя-бомбардировщика F-15E опустился почти на три процента и составил 66.24%.

Как утверждает Тирпак, в начале президентского срока Дональда Трампа командованию ВВС поставили задачу довести общую готовность до 80%, но с тех пор этот показатель ни разу не был достигнут.

Ранее журналист Джон Россомандо выразил обеспокоенность состоянием военного флота США, корабли которого ржавеют и все больше приходят в негодность.

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