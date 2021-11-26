В США провалили подготовку всех самолетов к боевым вылетам

«Это тем более примечательно, что в прошлом году в разгар пандемии были достигнуты более высокие показатели», — написал автор Джон Тирпак.
Их оценка проводилась по параметру «готовность к миссии», который показывает способность боевой единицы выполнять хотя бы одну из своих основных задач. По стандартам ВВС США, необходимым уровнем считается 75−80%.
В 2021 году все типы самолетов показали снижение этого параметра, кроме штурмовика A-10, однако его уровень готовности в 72.54% все равно не дотягивает до необходимого. Так, рейтинг истребителя F-35A упал с 76.07% до 68.8% за год, а показатель истребителя-бомбардировщика F-15E опустился почти на три процента и составил 66.24%.
Как утверждает Тирпак, в начале президентского срока Дональда Трампа командованию ВВС поставили задачу довести общую готовность до 80%, но с тех пор этот показатель ни разу не был достигнут.
Ранее журналист Джон Россомандо выразил обеспокоенность состоянием военного флота США, корабли которого ржавеют и все больше приходят в негодность.