Зеленский заявил о готовящемся государственном перевороте

По его словам, у него есть звуковые материалы, на которых представители России и Украины обсуждают участие бизнесмена Рината Ахметова, а также привлечение к этому миллиардов долларов.
«Я считаю, что эта информация специально для того, чтобы втянуть Ахметова в войну против меня и государства», — подчеркнул Зеленский.
По мнению президента, в стране происходит раскачивание ситуации, в том числе с помощью СМИ.
«Я в госперевороты не верю и так, как я не верю, что Ахметов в это прям побежит», — сказал он на русском языке. При этом украинский лидер отметил, что если такое действительно случится, он продолжит работать в своем офисе.
«Я не (экс-президент Виктор — Прим. ред.) Янукович, бежать никуда не буду. И не (экс-президент Петр — Прим. ред.) Порошенко, на гибели людей Небесной сотни на бульдозер вылазить не буду. Буду все дни ждать тех, кто там собирается, с удовольствием работать на Банковой», — добавил глава государства.
По его мнению, Ахметова в эту ситуацию втягивает его окружение. Президент назвал это большой ошибкой. Он также заявил, что его атакуют СМИ, подконтрольные бизнесмену.
«У меня нет медиа-ресурса, чтобы воевать. У меня нет медиа-союзников, я считаю, что мой главный союзник — народ Украины… А то, что я борюсь с тем, что кто-то владеет 20% ВВП страны и говорю, да владейте хоть 30, но, пожалуйста, оставьте в покое депутатов, вы не должны иметь давление на политику, и информационную войну, показывайте правду. Я считаю, что это правильно», — заключил Зеленский.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Парламент также изменил конституцию и назначил новые выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.