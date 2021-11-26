Кремль отверг участие в организации госпереворота на Украине

Россия никогда не планировала участвовать в госперевороте на Украине, о подготовке которого ранее заявил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», — указал представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Ранее 26 ноября Зеленский заявил, что получил данные о планировавшемся на 1—2 декабря государственном перевороте на Украине. Украинский лидер уточнил, что, согласно «агентурной информации», «представители Украины и России» обсуждали участие в госперевороте миллиардера Рината Ахметова и что «будет привлечен миллиард долларов». Зеленский подчеркнул, что считает это «подставой» Ахметова.
Я считаю, что это операция. Его (миллиардера) втягивают в войну против государства Украина.
Владимир Зеленскийпрезидент Украины
Зеленский добавил, что не собирается бежать с Украины, как бывший президент Украины Виктор Янукович, и «на бульдозер вылезать», как его предшественник на этом посту Петр Порошенко.
На вопрос о возможном вторжении России на Украину, которого опасается разведка США, Зеленский ответил, что Украина полностью контролирует свои границы. Ранее Песков говорил, что сообщения о готовящемся нападении на Украину — это целенаправленная кампания по нагнетанию напряженности. Российский президент Владимир Путин называл эти сообщения «алармистскими».
Ринат Ахметов — самый богатый бизнесмен Украины, по данным украинского Forbes. Его состояние при составлении рейтинга было оценено в $7,6 млрд. Это в три раза больше, чем у занявшего второе место Виктора Пинчука ($2,5 млрд).