Байден планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским

«По всей вероятности», — ответил Джо Байден на вопрос журналистов, будет ли он разговаривать с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Я обеспокоен», — добавил американский президент.
Господин Байден намерен провести переговоры «в попытке разрядить растущую напряженность из-за наращивания российской военного присутствия», передает AFP. Агентство передает эти слова американского президента в косвенной речи.
Господин Зеленский сегодня, 26 ноября, заявил, что ситуация с размещением российских войск у Украины не хуже, чем она была этой весной. Он отметил, что военных стало больше по сравнению с летом, когда в Донбассе вступил в силу полный запрет ведения огня. Господин Путин ранее заявлял, что «западные партнеры обостряют ситуацию» в Донбассе поставками Украине «летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров».
Россия и США продолжают подготовку ко вторым переговорам Владимира Путина и Джо Байдена. Они могут пройти в онлайн-формате. По информации «Ъ», стороны определились с составом рабочих групп в рамках диалога по стратегической стабильности.