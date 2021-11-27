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00:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским

Президент США Джо Байден заявил, что, «по всей вероятности», проведет переговоры с российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он выразил обеспокоенность ситуацией в отношениях между странами.

Источник: AP 2021

«По всей вероятности», — ответил Джо Байден на вопрос журналистов, будет ли он разговаривать с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Я обеспокоен», — добавил американский президент.

Господин Байден намерен провести переговоры «в попытке разрядить растущую напряженность из-за наращивания российской военного присутствия», передает AFP. Агентство передает эти слова американского президента в косвенной речи.

Господин Зеленский сегодня, 26 ноября, заявил, что ситуация с размещением российских войск у Украины не хуже, чем она была этой весной. Он отметил, что военных стало больше по сравнению с летом, когда в Донбассе вступил в силу полный запрет ведения огня. Господин Путин ранее заявлял, что «западные партнеры обостряют ситуацию» в Донбассе поставками Украине «летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров».

Россия и США продолжают подготовку ко вторым переговорам Владимира Путина и Джо Байдена. Они могут пройти в онлайн-формате. По информации «Ъ», стороны определились с составом рабочих групп в рамках диалога по стратегической стабильности.

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