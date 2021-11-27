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10:35 (мск), источник: © РИА Новости

Володин планирует изучить комментарии по законопроектам о QR-кодах

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует организовать работу по изучению всех комментариев, полученных им от пользователей в соцсетях по теме законопроектов о QR-кодах, политик признался, что не ожидал, что их будет так много.

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Источник: РИА "Новости"

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы. Под записью спикера ГД в Telegram, где политик рассказал о проектах по QR-кодам, пользователи оставили более 600 тысяч комментариев, их количество постоянно растет.

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«За прошедшие 3 дня получил от вас огромное количество сообщений, где вы высказываете свое мнение по поводу внесённых правительством в Госдуму законопроектов о QR-кодах. Не ожидал, что их будет так много», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что будет организована работа по изучению всех комментариев. «Очевидно, одному с таким объёмом справиться не получится. Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время», — добавил политик.

Председатель ГД поблагодарил пользователей за высказанную позицию и отметил, что в будущем будет использовать возможности социальных сетей для получения обратной связи.

Ранее Володин сообщил, что правительственные законопроекты о введении обязательных QR -кодов в общественных местах и на транспорте направлены до 14 декабря в рассылку в регионы и ведомства, кроме того, в адрес Госдумы и депутатов поступило более 120 тысяч обращений в связи с проектами, предстоит диалог с правительством. В посте Володин также поддержал открытое письмо российских врачей противникам вакцинации и отметил, что в ГД делается все возможное для того, чтобы сохранить работоспособность парламента.

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