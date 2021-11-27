В НАТО призвали Россию снизить «напряженность» на границе с Украиной

«Когда напряженность высока, диалог играет еще более значимую роль», — заявил он немецкому изданию Welt.
Как уверен генсек, «стягивание» российских войск к границе с Украиной это не «просто блеф». По его словам, это повторяется уже «второй раз за этот год».
«Я не могу делать предположения о намерениях России. Но мы видели, что Россия прежде уже применяла силу против своих соседей», — сказал он.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО готова и впредь оказывать Киеву «политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии».
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса говорил, что наблюдает необычное сосредоточение российских сил у границ с Украиной, включая танки, артиллерию и беспилотники. НАТО посылает Москве сигнал, что любое применение силы против Украины «будет иметь последствия», отметил он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность «стягиванием» российских сил к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.
Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.