27 ноября, источник: ТАСС
Антонов: «саммит за демократию» направлен против Китая и России
Как отметил посол РФ, на саммит также не были приглашены некоторые другие страны.
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МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Организуемый Вашингтоном в декабре «Саммит за демократию» направлен против Китая и России. Об этом заявил в субботу посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
«Вы правы в главном, то, что вы сказали и выделили: этот саммит направлен против Китая и против России. Нас пытаются учить, как нам жить, какая демократическая система должна быть в наших государствах», — сказал Антонов.
Вместе с тем он напомнил, что на саммит также не были приглашены некоторые другие страны и рассказал об интересном случае. «Где-то месяц тому назад у меня была большая встреча с послами европейских государств, еще тогда было не ясно, все ли приглашены на этот саммит, и на тот момент было ясно, что некоторые государства Европейского союза не приглашены. В Европейском союзе царила растерянность, потому что получается, что в этом “великом Европейском союзе” есть государства, есть демократии первого класса и второго класса. И я их спросил: как же вы так будете жить, будете воспитывать те государства, которые не приглашены на этот саммит, и говорить о необходимости усиления демократических мер в их жизни?», — сказал посол РФ.
Так, по его словам, на сегодняшний день, например, на саммит не приглашена Венгрия.
Вашингтон намерен провести «Саммит за демократию», на котором соберутся лидеры стран, правозащитники и бизнесмены,