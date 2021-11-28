Премьер Польши обвинил Меркель в «легитимизации режима» Лукашенко

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал временно исполняющую обязанности канцлера ФРГ Ангелу Меркель за телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает агентство DPA.
Комментируя кризис с мигрантами на границе Белоруссии и Европейского союза, Моравецкий сказал, что ЕС должен участвовать в поиске дипломатического решения.
«Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев», — заявил он, имея в виду протесты, которые проходили на территории Белоруссии с августа прошлого года после президентских выборов.
Вместе с тем глава польского правительства отметил, что Лукашенко «злоупотребил» разговором с Меркель и «сделал вид», что она согласилась перевезти 2 тыс. нелегальных мигрантов в Германию и другие европейские страны. «А это неправильно», — резюмировал он.
Лукашенко и Меркель провели два телефонных разговора 15 и 17 ноября, в ходе которых обсудили миграционный кризис. Меркель заявляла, что Лукашенко является контактным лицом в миграционном кризисе, но это не меняет ничего в том, что в ФРГ не считают легитимными итоги выборов белорусского президента в 2020-м.
Некоторые подробности первого разговора между Меркель и Лукашенко позднее раскрыла министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс. По ее словам, белорусский президент выдвинул ультиматум: прекращение миграционного кризиса в обмен на признание легитимности его власти и снятие всех западных санкций с Белоруссии.
По итогам второго разговора пресс-служба Лукашенко сообщила: стороны достигли понимания, что проблема в целом должна быть вынесена на уровень Белоруссии и ЕС, они определят лиц, которые немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем. В этом примут участие также международные организации — на этом настояла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В ходе работы также будет учитываться пожелание мигрантов попасть в Германию.
Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, преимущественно с Ближнего Востока, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди «бегут от войны».