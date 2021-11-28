Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые: гигантские ямы вокруг Стоунхенджа были сделаны людьми Они представляют собой комплекс возрастом 4500 лет
Фоторепортажи
24Снимок футбольного поля в Москве победил в престижном конкурсе
10Птицы-рекордсмены и их необычные рекорды
16:52 (мск), источник: РБК

Премьер Польши обвинил Меркель в «легитимизации режима» Лукашенко

По мнению Матеуша Моравецкого, Меркель, позвонив Лукашенко, внесла вклад в «легитимизацию его режима». В свою очередь белорусский президент, как считает польский премьер, «злоупотребил» разговором с Меркель.

Источник: AP 2021

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал временно исполняющую обязанности канцлера ФРГ Ангелу Меркель за телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает агентство DPA.

Комментируя кризис с мигрантами на границе Белоруссии и Европейского союза, Моравецкий сказал, что ЕС должен участвовать в поиске дипломатического решения.

«Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев», — заявил он, имея в виду протесты, которые проходили на территории Белоруссии с августа прошлого года после президентских выборов.

Вместе с тем глава польского правительства отметил, что Лукашенко «злоупотребил» разговором с Меркель и «сделал вид», что она согласилась перевезти 2 тыс. нелегальных мигрантов в Германию и другие европейские страны. «А это неправильно», — резюмировал он.

Читайте также
В Еврокомиссии разъяснили суть договоренностей с Белоруссией по мигрантам

Лукашенко и Меркель провели два телефонных разговора 15 и 17 ноября, в ходе которых обсудили миграционный кризис. Меркель заявляла, что Лукашенко является контактным лицом в миграционном кризисе, но это не меняет ничего в том, что в ФРГ не считают легитимными итоги выборов белорусского президента в 2020-м.

Некоторые подробности первого разговора между Меркель и Лукашенко позднее раскрыла министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс. По ее словам, белорусский президент выдвинул ультиматум: прекращение миграционного кризиса в обмен на признание легитимности его власти и снятие всех западных санкций с Белоруссии.

По итогам второго разговора пресс-служба Лукашенко сообщила: стороны достигли понимания, что проблема в целом должна быть вынесена на уровень Белоруссии и ЕС, они определят лиц, которые немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем. В этом примут участие также международные организации — на этом настояла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В ходе работы также будет учитываться пожелание мигрантов попасть в Германию.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, преимущественно с Ближнего Востока, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди «бегут от войны».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Умер Александр Градский
Зеленский ответил на вопрос, будет ли война с Россией
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь