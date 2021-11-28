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19:36 (мск), источник: BBC News Русская служба

Президент Чехии Земан назначил нового премьера, сидя в стеклянной клетке

Петр Фиала официально назначен новым премьер-министром Чехии. Церемонию назначения провел, как и положено по конституции страны, президент. Милош Земан болен ковидом, находится на самоизоляции и поэтому во время церемонии, прошедшей в его резиденции, сидел в клетке из плексигласа (органического стекла).

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Больной ковидом президент Земан вел церемонию, находясь в стеклянной клетке | Источник: REUTERS

По введенным в Чехии правилам, зараженный коронавирусом должен две недели находиться на самоизоляции.

Земана привезли в зал для официальных церемоний в инвалидном кресле. Он подхватил ковид через некоторое время после того, как побывал в реанимации по не связанным с коронавирусом причинам. 77-летний президент в прошлом — заядлый курильщик, злоупотреблявший алкоголем и больной диабетом.

По чешской конституции, президент — фигура в основном церемониальная, но именно он формально назначает новый кабинет министров.

Прошедшие в октябре выборы принесли неожиданную победу оппозиции.

Петр Фиала одержал неожиданную победу на выборах в октябре | Источник: EPA

Общаясь с присутствовавшими на церемонии из-за стекла по аудиосвязи, Земан сообщил, что в следующие две недели он проведет беседы с кандидатами на министерские посты, хотя выбирает этих кандидатов назначенный премьер-министр, а не президент.

Этот процесс продлится до 13 декабря, после чего должно быть официально сформировано и назначено новое правительство.

Назначение лидера оппозиционной коалиции «Вместе» Фиалы состоялось после нескольких недель спекуляций о том, что Земан был якобы намерен поручить формирование нового правительства своему стороннику Андрею Бабишу, бывшему премьером до Фиалы.

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