Президент Чехии Земан назначил нового премьера, сидя в стеклянной клетке

По введенным в Чехии правилам, зараженный коронавирусом должен две недели находиться на самоизоляции.
Земана привезли в зал для официальных церемоний в инвалидном кресле. Он подхватил ковид через некоторое время после того, как побывал в реанимации по не связанным с коронавирусом причинам. 77-летний президент в прошлом — заядлый курильщик, злоупотреблявший алкоголем и больной диабетом.
По чешской конституции, президент — фигура в основном церемониальная, но именно он формально назначает новый кабинет министров.
Прошедшие в октябре выборы принесли неожиданную победу оппозиции.
Общаясь с присутствовавшими на церемонии из-за стекла по аудиосвязи, Земан сообщил, что в следующие две недели он проведет беседы с кандидатами на министерские посты, хотя выбирает этих кандидатов назначенный премьер-министр, а не президент.
Этот процесс продлится до 13 декабря, после чего должно быть официально сформировано и назначено новое правительство.
Назначение лидера оппозиционной коалиции «Вместе» Фиалы состоялось после нескольких недель спекуляций о том, что Земан был якобы намерен поручить формирование нового правительства своему стороннику Андрею Бабишу, бывшему премьером до Фиалы.