Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые: гигантские ямы вокруг Стоунхенджа были сделаны людьми Они представляют собой комплекс возрастом 4500 лет
Фоторепортажи
1010 шагов Екатерины Великой, которые изменили Россию
15Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса
13:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль опроверг планы «переименовать» QR-коды

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что власти намерены придумать новое название для QR-кодов для переболевших или вакцинировавшихся от коронавируса. Ранее об обратном сообщило издание РБК со ссылкой на источники.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Нет, это не так», — прокомментировал Песков публикацию РБК в ходе пресс-колла. По словам представителя Кремля, «это достаточно странная информация».

«Можно называть как угодно, но он так QR-кодом и останется… Это абсолютно неважный вопрос. Такого вопроса нет. Такой вопрос есть только у издания, которое это опубликовало», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее правительство внесло законопроекты о QR-кодах. Они предполагают, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо сертификата о прививке или перенесенном заболевании, либо медотвода от вакцинации. Такие же правила будут установлены для поездок на поездах и самолетах. Госдума должна согласовывать инициативу с парламентами и главами регионов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «СССР распался не из-за внешней политики». Экс-глава МИД о развале страны
Как будут наказывать за невыполнение закона о QR-кодах
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь