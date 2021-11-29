Кремль опроверг планы «переименовать» QR-коды

«Нет, это не так», — прокомментировал Песков публикацию РБК в ходе пресс-колла. По словам представителя Кремля, «это достаточно странная информация».
«Можно называть как угодно, но он так QR-кодом и останется… Это абсолютно неважный вопрос. Такого вопроса нет. Такой вопрос есть только у издания, которое это опубликовало», — добавил пресс-секретарь главы государства.
Ранее правительство внесло законопроекты о QR-кодах. Они предполагают, что россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо сертификата о прививке или перенесенном заболевании, либо медотвода от вакцинации. Такие же правила будут установлены для поездок на поездах и самолетах. Госдума должна согласовывать инициативу с парламентами и главами регионов.