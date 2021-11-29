Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Китае обнаружили остатки 2000-летнего кораллового рифа Это первая подобная находка на острове Хайнань.
Фоторепортажи
13Проблемы окружающей среды в объективе
1010 шагов Екатерины Великой, которые изменили Россию
16:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Северный флот испытал гиперзвуковую ракету «Циркон»

Экипаж фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» Северного флота провел очередной пуск ракеты «Циркон», сообщило Минобороны России. Ракета пролетела более 400 км и успешно поразила цель в Белом море.

Во время загрузки произошла ошибка.

«По данным объективного контроля полет ракеты соответствовал заданным параметрам. К стрельбам и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота», — говорится на сайте Минобороны.

В предыдущий раз испытания «Циркона» проводились 18 ноября. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об успешном испытании ракеты президенту России Владимиру Путину.

О планах создания гиперзвуковой корабельной ракеты «Циркон» сообщили в Минобороны в 2011 году. В феврале 2018 года в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин представил данную ракету. В октябре текущего года ракету впервые испытали с подводной лодки «Северодвинск» в Баренцевом море.

 «СССР распался не из-за внешней политики». Экс-глава МИД о развале страны
Как будут наказывать за невыполнение закона о QR-кодах
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь