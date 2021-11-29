Северный флот испытал гиперзвуковую ракету «Циркон»

«По данным объективного контроля полет ракеты соответствовал заданным параметрам. К стрельбам и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота», — говорится на сайте Минобороны.
В предыдущий раз испытания «Циркона» проводились 18 ноября. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил об успешном испытании ракеты президенту России Владимиру Путину.
О планах создания гиперзвуковой корабельной ракеты «Циркон» сообщили в Минобороны в 2011 году. В феврале 2018 года в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин представил данную ракету. В октябре текущего года ракету впервые испытали с подводной лодки «Северодвинск» в Баренцевом море.