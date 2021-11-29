16:52 (мск), источник: РБК
Лукашенко пригрозил «не остаться в стороне» при новой войне в Донбассе
По мнению президента, вся ситуация с мигрантами была спровоцирована Западом, чтобы отвлечь внимание белорусской армии.
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Если Запад вновь развяжет войну в Донбассе, Белоруссия в стороне не останется, заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности, передает БелТА.
Лукашенко прокомментировал сообщения о военной активности России у границ Украины, отметив, что «начинаются активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она “собирается напасть на Украину”. По его словам, у него данных о таких планах нет.
«Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Беларусь не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах (Латвия, Литва, Польша) и на юге — усилением украинской границы», — объяснил он свою позицию.
Лукашенко поручил начальнику Генштаба подготовить план ответа на «возможные агрессию и противоправные действия» в отношении Белоруссии и в то же время не реагировать на провокации.
Нам надо защитить свою страну. Я не драматизирую события, но военных предупреждаю: на любое возможное их телодвижение.
Ранее Лукашенко утверждал, что миграционный кризис используют Соединенные Штаты. По его мнению, подключение НАТО к урегулированию ситуации с беженцами является не чем иным, как провоцированием войны. «Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам», — заявлял белорусский президент.
Страны ЕС, Великобритания и США утверждают, что миграционный кризис на границах Польши и Литвы был спровоцирован самим Минском, в связи с чем против Белоруссии готовится новый санкционный пакет. В причастности к кризису также неоднократно обвиняли и Россию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявляла, что публикации западных СМИ о том, что Москва использует кризис на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину, не более чем очередная «мифологема».