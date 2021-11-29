Медведев призвал не допустить маргинализации иностранцев в России

«Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов, а примеров такого рода анклавов в мире предостаточно, и все они являются рассадниками преступности. Мы это прекрасно с вами понимаем», — сказал он на совещании, посвященном проблемам реализации миграционной политики государства.
По его словам, организованные этнические группировки представляют сегодня особую опасность.
Зампред Совбеза отметил, что бесконтрольный поток беженцев в Европу из стран Ближнего Востока, Северной Африки, из Афганистана привел к серьезным последствиям. «Это, конечно, провоцирует всплеск преступности, и конфликты на национальной и религиозной почве, и социальное напряжение в целом. Потому что этим недовольны коренные жители государств», — добавил Медведев.
Кроме того, он предложил подумать «над повышением государственного контроля в сфере миграции». «Мы меры в этом направлении предпринимаем, предпринимаем регулярно, но все равно жизнь не стоит на месте, и вопросы цифрового управления миграционными процессами тоже стоят в повестке дня», — заключил зампред.