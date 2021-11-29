В Австрии за отказ от вакцинации введут штрафы до 7200 евро

По данным издания, обязательная вакцинация будет распространяться на всех, кто живет в Австрии за некоторыми исключениями. Тем же, кто проигнорирует официальные повестки о вакцинации, грозит наказание в виде штрафов от €3 600 до €7 200 тыс. или четырехмесячного тюремного срока.
В статье отмечается, что такие меры в стране введут с февраля 2022 года. Избежать обязательной вакцинации смогут лишь те, кто не может привиться без угрозы для жизни или здоровья, а также беременные женщины и дети до 12 лет.
Ранее австрийский канцлер Александр Шалленберг заявил, что на фоне сложной эпидемиологической ситуации начиная с февраля 2022 года в стране вводится обязательная вакцинация от COVID-19 всех граждан.