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06:20 (мск), источник: © РИА Новости

Антонов обвинил Госдеп в искажении фактов по отъезду дипломатов из США

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты искажают факты относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, речь идет о фактическом их выдворении, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Антонов сообщил, что по требованию госдепа 27 российских дипломатических работников, чей срок пребывания ограничен госдепом, должны будут покинуть США 30 января 2022 года. Официальный представитель госдепартамента Джалина Портер выступила с утверждением, что Вашингтон, ограничивая срок пребывания российских дипломатов тремя годами, стремится к «большему паритету». Она сослалась на то, что изначально такой срок якобы установил и российский МИД.

В госдепартаменте в очередной раз лукавят. Американская сторона пытается ввести в заблуждение местную и мировую общественность, преднамеренно искажая факты. Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот.
Анатолий Антонов

По его словам, именно госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит на длительность командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.

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«В отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США. Заявление о том, что отъезд 55 российских дипломатов нельзя расценивать как высылку, также не выдерживает критики. Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», — констатировал посол.

Антонов также обвинил США в попытках нарушить суверенное право России осуществлять по собственному усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства.

Как подчеркнул посол, Москва выступает за честный и уважительный диалог по всем визовым «раздражителям».

«Уверены, что при наличии доброй воли все проблемы можно решить достаточно оперативно. Российская сторона выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет», — сказал Антонов, вновь призвав Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий.

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