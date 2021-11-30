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10:36 (мск), источник: РБК

Барбадос освободился от королевы и сделал Рианну национальным героем

Карибское государство Барбадос завершило процесс отказа от политической системы, по которой формальным главой страны была королева Великобритании. Сразу после этого власти объявили певицу Рианну национальным героем.

Источник: Reuters

Барбадос 30 ноября официально стал республикой и вышел из-под власти британской монархии, передает Reuters. Сегодня в должность вступила первый избранный президент Барбадоса Сандра Мэйсон.

На церемонии инаугурации присутствовал наследник британского престола принц Чарльз. «Создание новой республики — это новое начало. Жители этого острова с необычайной стойкостью проложили свой путь из самых мрачных дней нашего прошлого, ужасающего и жестокого рабства, которое навсегда запятнало нашу историю», — сказал он в своем обращении, передав наилучшие пожелания от королевы Елизаветы II.

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Карибское островное государство Барбадос, чье население сейчас насчитывает около 300 тыс. человек, с XVII века находилось под властью британской короны. Основой экономики этого британского владения были плантации, на которых использовался рабский труд.

Рабство в британских колониях было отменено только в 1834 году.

В 1966 году Барбадос получил государственную независимость от Великобритании, однако остался членом Британского содружества наций. Формальным главой государства, как и в ряде других бывших колоний, оставался монарх Великобритании, назначавший своего представителя — генерал-губернатора. Фактически генерал-губернаторы с момента получения независимости такими странами назначались королевой исключительно по рекомендации местных властей, а исполнительная власть оставалась в руках национального правительства.

В сентябре 2020 года власти Барбадоса приняли решение окончательно отказаться от этой системы и прекратить формальное подчинение британской королеве. «Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое», — говорилось в заявлении правительства страны. Букингемский дворец не стал возражать против этого решения, заявив, что вопрос выбора главы государства — это внутреннее дело правительства и народа острова.

Источник Би-би-си утверждал, что такое решение властей Барбадоса не стало для королевской семьи неожиданностью и неоднократно до этого обсуждалось.

Первым президентом Барбадоса стала последняя генерал-губернатор Сандра Мейсон, она была избрана парламентом страны в октябре 2021 года. Должность представителя британской королевы Мейсон занимала с 2017 года. Ее инаугурация была отложена на 30 ноября в связи с тем, что в эту дату празднуется День независимости страны.

Одним из первых решений властей Барбадоса после окончательного выхода из-под власти британской монархии стало объявление «национальным героем» страны певицы Рианны, родившейся на этом острове.

Об этом объявила премьер-министр Миа Моттли на церемонии инаугурации первого президента. Рианна также присутствовала на мероприятии. В 2018 году певице присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла Барбадоса.

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«Мы представляем вам избранного национального героя Барбадоса и посла — Робин Рианну Фенти (полное имя Рианны. — РБК). И продолжайте сиять, как бриллиант», — обратилась к ней премьер-министр, сделав отсылку к одной из наиболее популярных песен Рианны, Diamonds.

После отказа Барбадоса от монархии в мире остается 14 стран, признающих британского монарха главой государства. Во всех из них эта традиция остается скорее формальностью — реального влияния на политику этих стран Елизавета II не оказывает. Подобный принцип описывается формулой «монарх царствует, но не правит». Особенностью этой системы является и то, что нахождение под властью британской королевы не равнозначно государственной зависимости от Великобритании, такие страны остаются официально суверенными.

В числе государств, где британский монарх продолжает считаться главой государства, есть, например, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Ямайка.

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