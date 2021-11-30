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13:50 (мск), источник: Ведомости

Депутат Рашкин будет судиться с Госдумой из-за недопуска адвокатов на заседание

Депутат Госдумы от КПРФ, первый секретарь московского горкома партии Валерий Рашкин подал иск к нижней палате парламента и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе, сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Источник: РИА "Новости"

По словам Обухова, Рашкин 21 ноября обратился к Аршбе с просьбой пустить адвокатов, представляющих его интересы, на заседание комиссии по этике, где рассматривался вопрос о снятии с него депутатского иммунитета, однако председатель комиссии в просьбе отказал.

«Вопреки указанным выше требованиям федерального законодательства Отари Аршба отказал Валерию Рашкину в представительстве его интересов профессиональными адвокатами», — процитировал Обухов исковое заявление депутата (его слова приводит «Интерфакс»). При этом и на заседании комиссии, и на последовавшем за ним пленарном заседании Госдумы присутствовали представители Генпрокуратуры.

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Рашкин утверждает, что недопуск адвокатов поставил его «в неравное положение», поскольку он не обладал необходимым опытом и юридическими познаниями для состязания с представителями гособвинения, а значит, не мог «в должной мере осуществить свое право на защиту» от обвинений.

Госдума 25 ноября проголосовала за то, чтобы лишить Рашкина депутатского иммунитета. «За» проголосовали 341 член нижней палаты парламента, против высказались 55, еще двое воздержались. На заседании присутствовал лично генпрокурор Игорь Краснов, который и направил в Думу представление о снятии с коммуниста иммунитета и возбуждении против него уголовного дела. Краснов выступал за привлечение депутата к ответственности по ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц с применением транспортного средства и причинением крупного ущерба), которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 000 до 1 млн руб. или от трех до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, прокуратура просит о разрешении привлечь Рашкина к административной ответственности (ст. 12.26 КоАП). По этой статье отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к пьяной езде и влечет наказание штрафом в 30 000 ₽ и лишением прав на полтора-два года.

Рашкина задержали вместе со знакомым в ночь на 29 октября. В багажнике автомобиля депутата обнаружили разделанную тушу лося. Сначала он утверждал, что нашел ее в лесу и собирался отвезти в полицию, однако позднее поменял показания и признался, что охотился. По его словам, он произвел выстрелы по лосю, приняв его за крупного кабана.

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