Путин: мое право на переизбрание стабилизирует ситуацию в России

«Вы спросили или перевод был такой: какие еще цели для России, кроме возможного переизбрания. Я думаю, что мое переизбрание — это не цель для России», — сказал Путин.
«Что касается моих планов, то здесь знаете в чем фокус, фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права оно уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию. Примерно так же, как заявление Байдена, что он будет избираться», — добавил президент.
Наличия у меня права избираться — достаточно, пока этого достаточно. Пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году.
Владимир Путин президент России
Владимир Путин поддержал заявление президента США Джо Байдена о его планах баллотироваться на новый срок. Вместе с тем он считает, что если в США сейчас начать готовиться к выборам, то ухудшится управляемость страной. «То, что президент Байден заявил о своем возможном переизбрании, полагаю, что сделал абсолютно правильно. Потому что если уже сейчас начать готовиться к выборам в США, то управляемость страной в значительной степени пострадает», — сказал российский президент.
Президент США не нуждается в моих оценках, но, думаю, что он поступил абсолютно верно.
Владимир Путинпрезидент России
Возможность на переизбрание Путина президентом прописана в обновленной Конституции. Ее приняли летом 2020 года по итогам референдума. Парламент одобрил закон об обнулении президентских сроков. Владимир Путин подписал его в апреле 2021 года.