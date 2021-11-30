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15:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: мое право на переизбрание стабилизирует ситуацию в России

Президент Владимир Путин считает, что наличие у него права на переизбрание стабилизирует ситуацию в России. Он отметил, что его переизбрание — это «не цель для России». Также президент снова сказал, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Источник: Reuters

«Вы спросили или перевод был такой: какие еще цели для России, кроме возможного переизбрания. Я думаю, что мое переизбрание — это не цель для России», — сказал Путин.

«Что касается моих планов, то здесь знаете в чем фокус, фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, я пока сам для себя еще не решил. Но само наличие этого права оно уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию. Примерно так же, как заявление Байдена, что он будет избираться», — добавил президент.

Наличия у меня права избираться — достаточно, пока этого достаточно. Пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году.
Владимир Путин
президент России

Владимир Путин поддержал заявление президента США Джо Байдена о его планах баллотироваться на новый срок. Вместе с тем он считает, что если в США сейчас начать готовиться к выборам, то ухудшится управляемость страной. «То, что президент Байден заявил о своем возможном переизбрании, полагаю, что сделал абсолютно правильно. Потому что если уже сейчас начать готовиться к выборам в США, то управляемость страной в значительной степени пострадает», — сказал российский президент.

Президент США не нуждается в моих оценках, но, думаю, что он поступил абсолютно верно.
Владимир Путин
президент России

Возможность на переизбрание Путина президентом прописана в обновленной Конституции. Ее приняли летом 2020 года по итогам референдума. Парламент одобрил закон об обнулении президентских сроков. Владимир Путин подписал его в апреле 2021 года.

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