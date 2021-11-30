Путин оценил намерение Байдена избираться на второй срок

По словам Путина, американский президент не нуждается в его оценках, но поступил он верно.
22 ноября пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Джо Байден не отказывается от планов переизбраться на высший государственный пост в 2024 году. Он подтвердила публикации в СМИ, которые сообщили о том, что 79-летний политик собирается идти на второй президентский срок, несмотря на падение своих рейтингов.
Заявление прозвучало на фоне появившихся в Демократической партии опасений, что из-за возраста и падения уровня одобрения деятельности Байдена среди американцев на фоне инфляции и неудач в борьбе с пандемией он откажется от борьбы за президентское кресло в 2024 году.
20 ноября сообщалось, что свежий рейтинг Джо Байдена назвали «ударом под дых». Популярность действующего главы США побила антирекорд. Поддержка 46-го президента составила всего 36%. Показатель достиг самого низкого уровня с момента избрания. Уровень критики в обществе вырос до 53%.