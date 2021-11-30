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17:50 (мск), источник: © РИА Новости

Лукашенко пригрозил размещением в Белоруссии ядерного оружия

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Белоруссия предложит России разместить ядерное оружие на своей территории, НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше, заявил в интервью РИА Новости Александр Лукашенко.

Источник: © РИА Новости

Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил ранее, что если Германия откажется стать местом дислокации для этого типа вооружений, то они могут оказаться в других странах Европы, в том числе к востоку немецких границ.

«(В таком случае. — Прим. ред.) я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь», — сказал Лукашенко.

На уточняющий вопрос, о каких системах идет речь, глава государства отметил: «Мы договоримся какое».

То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все «сараи» стоят на месте.
Александр Лукашенко
президент России

После распада СССР на белорусской территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам «Тополь» и более тысячи тактических ядерных боеголовок. Минск согласился на вывод вооружение после подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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