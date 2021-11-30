Премьер Украины обвинил Россию в подготовке госпереворота

Ранее Москва уже отрицала подобные намерения, а президент Украины Владимир Зеленский говорил, что лично он не верит в возможность переворота.
«У нас есть секретные данные, которые демонстрируют особые намерения (по организации государственного переворота)», — сказал господин Шмыгаль в интервью Reuters. На вопрос, стоит ли за этим российское государство, он ответил: «Абсолютно».
На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил информацию о готовящемся 1 декабря перевороте в стране за которым, якобы стоят представители России и Украины. В частности — бизнесмен Ренат Ахметов. Сам президент тогда подчеркнул, что не верит в реалистичность такого сценария и считает ее попыткой «подставить» господина Ахметова.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россия не планировала государственный переворот на Украине и не проводит подобные операции. Ранее глава разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что прошедшие там протесты против вакцинации от коронавируса являются подготовкой России к военному вторжению в страну.