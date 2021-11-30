17:56 (мск), источник: © РИА Новости
Лукашенко высказался о принадлежности Крыма
МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, заявил в интервью РИА Новости президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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«Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — сказал он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».