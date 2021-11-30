Конституционный суд Украины не утвердил назначенных Зеленским судей

Судьи Конституционного суда (КС) Украины отказались принять в свои ряды назначенцев президента Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Конституционного суда Украины.
Формально в решении КС говорится, что присяга назначенных президентом в КС судей Оксаны Грищук и Александра Петришина переносится на время, когда в высшей судебной инстанции страны появятся вакантные места судей.
Конфликт Зеленского с Конституционным судом начался в декабре 2020 года.
Тогда Зеленский своим указом отстранил от должности председателя КС Александра Тупицкого. «Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса», — пояснил тогда глава государства. Процедура отстранения главы КС указом президента в Основном законе Украины не предусмотрена. Несмотря на это, охрана перестал пропускать Тупицкого на рабочее место.
27 марта 2021 года Зеленский своим указом отменил указы бывшего президента Виктора Януковича от 2013 года о назначении судьями Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина. Такая процедура в отношении судей КС не предусмотрена законодательством, юристы оценили тогда ситуацию как превышение президентом своих полномочий. Отстраненные судьи оспаривают это решение президента.
26 ноября 2021 года Зеленский подписал указы № 596 и № 597 о назначении на место «уволенных» судей Грищук и Петришина.
Украинский КС состоит из 18 судей, которые назначаются на девять лет без права переназначения по квотам: шесть от президента, шесть от Верховной рады и шесть от съезда судей Украины.
На заседании 30 ноября 2021 года судьи КС решили, что вакансий по президентской квоте в суде нет.
«За период 2013—2018 годов президент Украины назначил на должность шестерых судей Конституционного суда Украины, полномочия которых не прекращены и которые не уволены с должности на основаниях, определенных ст. 149−1 Конституции Украины», — говорится в решении КС.
Эта статья определяет основания прекращения полномочий судей Конституционного суда и их увольнения. Ни отстранение от должности указом президента, ни отмена следующим президентом указов предыдущего среди таких оснований не значатся.
Осенью 2020 года Государственное бюро расследований Украины сообщило, что возбудило против Тупицкого два дела по статьям о госизмене и незаконном отчуждении земель в Крыму.