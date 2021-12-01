Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Первый канал перезапустит «Поле чудес» С января передача сменит название на «Наше поле чудес», ведущим останется Леонид Якубович
Фоторепортажи
10Птицы-рекордсмены и их необычные рекорды
15Фото старинного маяка в Уэльсе признано победителем престижного конкурса
02:29 (мск), источник: © РИА Новости

Кулеба пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Киев будет оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма, а не его слова, однако если Минск действительно признает полуостров российским, Украина будет действовать «по полной программе», заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Источник: Reuters

Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости о намерении посетить Крым, об этом есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Он отметил, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание Крыма частью России.

«Мы будем оценивать его (Лукашенко — ред.) действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», — цитирует заявление Кулебы в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО, агентство «Укринформ».

Глава МИД Украины добавил, что Крым — это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав государства. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение со страной. По словам российского президента, этот вопрос «закрыт окончательно».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Зеленский объявил войну России
Последние слова умершего от COVID-19 'антиваксера' поразили его родных
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь