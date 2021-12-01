Кулеба пригрозил Белоруссии в случае признания Крыма российским

Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости о намерении посетить Крым, об этом есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Он отметил, что полуостров де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание Крыма частью России.
«Мы будем оценивать его (Лукашенко — ред.) действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», — цитирует заявление Кулебы в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО, агентство «Укринформ».
Глава МИД Украины добавил, что Крым — это не тот вопрос, в котором Киев «позволяет себе воздержание».
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав государства. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение со страной. По словам российского президента, этот вопрос «закрыт окончательно».