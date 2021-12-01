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02:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Польша запретила посторонним присутствовать на границе с Белоруссией до 1 марта

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о государственной границе, позволяющие вводить временный запрет на пребывание в приграничной зоне. Поправки разрешают главе МВД страны определять территории, где могут находиться только местные жители, предприниматели и люди, исполняющие официальные поручения. Министр внутренних дел Польши спустя несколько часов установил этот запрет на территорию 183 приграничных с Белоруссией населенных пунктов. Запрет будет действовать с 1 декабря до 1 марта.

Источник: Reuters

Территория, на которой введен запрет, соответствует той, на которой ранее было введено чрезвычайное положение из-за попыток мигрантов с белорусской стороны прорваться через границу. Согласно распоряжениям, опубликованным на сайте собрания законов Польши, на этой территории также запрещается ношение любого вида оружия.

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Отдельным документом расширяется список специальных средств, которые стоят на вооружении Пограничной стражи Польши: к электрошокерам, слезоточивым гранатам и другим средствам доставки выводящих из строя веществ добавляются ранцевые инструменты.

Во время принятия поправок в закон о границе Польши Сейм (нижняя палата парламента) отклонил поправки Сената (верхней палаты), которые бы позволяли журналистам свободно пребывать в запретных зонах. По вступившему в силу закону, репортеры должны получать разрешение у главы пограничной службы.

Миграционный кризис возник на границе Белоруссии и трех стран ЕС (Польши, Литвы и Латвии) из-за ближневосточных беженцев, которые хотят попасть в Евросоюз. Брюссель обвиняет Минск в умышленном создании кризисной ситуации. США, Польша и Великобритания также возлагают ответственность за происходящее на Россию.

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