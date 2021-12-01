02:11 (мск), источник: Коммерсантъ
Польша запретила посторонним присутствовать на границе с Белоруссией до 1 марта
Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о государственной границе, позволяющие вводить временный запрет на пребывание в приграничной зоне. Поправки разрешают главе МВД страны определять территории, где могут находиться только местные жители, предприниматели и люди, исполняющие официальные поручения. Министр внутренних дел Польши спустя несколько часов установил этот запрет на территорию 183 приграничных с Белоруссией населенных пунктов. Запрет будет действовать с 1 декабря до 1 марта.