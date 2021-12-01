Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 декабряВсемирный день борьбы со СПИДом, «рождение» Шерлока Холмса, выход первого номера журнала Playboy и другие события этого дня
Фоторепортажи
1010 шагов Екатерины Великой, которые изменили Россию
13Проблемы окружающей среды в объективе
11:32 (мск), источник: Ведомости

Захарова заявила о стягивании украинской армии к Донбассу

Вооруженные силы Украины увеличивают количество техники и личного состава в зоне конфликта на юго-востоке страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: AP 2021

«Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 000 человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины», — сказала Захарова на брифинге.

Читайте также
В Турции рассказали о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию.

Аналогичный материал опубликовала The New York Times. Кроме того, сегодня Financial Times написала, что британская армия планирует разместить свою военную технику в Германии для укрепления НАТО в связи с возможной войной между Россией и Украиной. В то же время The Wall Street Journal писала, что США не удалось убедить ряд европейских партнеров в том, что Россия намерена вторгнуться на Украину.

По данным FT, Киев заявил, что на севере, востоке и юге Донбасса якобы сосредоточены около 114 000 военнослужащих, преимущественно русскоязычных. При этом 7 ноября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что офис президента Украины не располагает данными о том, что российская армия скапливает силы возле границы республики. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал подобные публикации вбросами. Президент России Владимир Путин охарактеризовал такие статьи как алармистские.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Выступление Путина на форуме «Россия зовет!». Главное
Из крупнейшей компании солнечной энергетики России ушел гендиректор
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь