Захарова заявила о стягивании украинской армии к Донбассу

«Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 000 человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины», — сказала Захарова на брифинге.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию.
Аналогичный материал опубликовала The New York Times. Кроме того, сегодня Financial Times написала, что британская армия планирует разместить свою военную технику в Германии для укрепления НАТО в связи с возможной войной между Россией и Украиной. В то же время The Wall Street Journal писала, что США не удалось убедить ряд европейских партнеров в том, что Россия намерена вторгнуться на Украину.
По данным FT, Киев заявил, что на севере, востоке и юге Донбасса якобы сосредоточены около 114 000 военнослужащих, преимущественно русскоязычных. При этом 7 ноября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что офис президента Украины не располагает данными о том, что российская армия скапливает силы возле границы республики. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал подобные публикации вбросами. Президент России Владимир Путин охарактеризовал такие статьи как алармистские.