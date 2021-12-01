Захарова заявила об ответных мерах после высылки российских дипломатов из США

«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 г. Россию должны покинуть сотрудники посольства США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет», — сказала она.
По ее словам, если США не откажется от трехлетнего ограничения и не пойдет на компромисс очередные американские дипработники будут отправлены в США из России до 1 июля 2022 г.
«До 1 июля следующего года, если Вашингтон не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс, еще уедут работники в общем количестве, соразмерном объявленной госдепартаментом цифры высылаемых россиян», — добавила Захарова.
27 ноября посол России в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что 27 дипломатов с семьями будут вынуждены покинуть США 30 января. Аналогичное количество российских дипработников покинут страну 30 июня следующего года. Заместитель представителя госдепа Джалина Портер заявила, что отъезд российских дипломатов из США не является высылкой и карательной мерой. Также она сообщила, что Россия ограничивает срок пребывания американских дипломатов на своей территории тремя годами, поэтому власти США ввели подобную ответную меру.
В ответ Антонов заявил, что заявление об ограничении российской стороной срока нахождения американских дипломатов в России и слова о том, что США не высылали российских дипломатов, — преднамеренное искажение фактов, которое не имеет отношения к реальности. По его словам, именно госдепартамент в декабре 2020 г. в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне.