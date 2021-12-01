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13:13 (мск), источник: © РИА Новости

Опрос: большинство граждан Украины не хотят второго срока Зеленского

КИЕВ, 1 дек — РИА Новости. Большинство граждан Украины не хотят, чтобы президент страны Владимир Зеленский остался на второй срок на посту главы государства, свидетельствуют данные социального опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Источник: © РИА Новости

«Большинство респондентов (58,2%) не поддерживают, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают — 34,3%», — говорится опросе, обнародованном на сайте КМИС в среду.

Кроме того, по данным опроса, более половины украинцев (51,6%) считают, что Зеленский «в случае вторжения РФ» не будет эффективным верховным главнокомандующим, а 35,9% опрошенных считают, что будет.

Опрос проводился методом телефонного интервью с 26 по 29 ноября, были опрошены 1203 респондентов, проживающих во всех регионах страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.

После избрания президентом в 2019 году Владимир Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные парламентские выборы. На них с рекордным результатом победила пропрезидентская партия «Слуга народа». Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду — в 2023 году.

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