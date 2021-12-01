Опрос: большинство граждан Украины не хотят второго срока Зеленского

«Большинство респондентов (58,2%) не поддерживают, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают — 34,3%», — говорится опросе, обнародованном на сайте КМИС в среду.
Кроме того, по данным опроса, более половины украинцев (51,6%) считают, что Зеленский «в случае вторжения РФ» не будет эффективным верховным главнокомандующим, а 35,9% опрошенных считают, что будет.
Опрос проводился методом телефонного интервью с 26 по 29 ноября, были опрошены 1203 респондентов, проживающих во всех регионах страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
После избрания президентом в 2019 году Владимир Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные парламентские выборы. На них с рекордным результатом победила пропрезидентская партия «Слуга народа». Зеленский получил карт-бланш в виде монобольшинства в парламенте. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду — в 2023 году.