В Кремле уверены в совместном посещении Крыма Путиным и Лукашенко

«Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок. Погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и приедут в Крым», — сказал Песков.
При этом он уточнил, что для поездки не рассматривается какой-то конкретный город, рассматривается поездка в Крым.
«Конечно, очень важное вчера было заявление сделано президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским», — сказал Песков.
Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что Крым после референдума 2014 года де-факто и де-юре стал российским, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.