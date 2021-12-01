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14:02 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле уверены в совместном посещении Крыма Путиным и Лукашенко

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Кремле не сомневаются, что в подходящий момент президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе посетят Крым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок. Погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и приедут в Крым», — сказал Песков.

При этом он уточнил, что для поездки не рассматривается какой-то конкретный город, рассматривается поездка в Крым.

«Конечно, очень важное вчера было заявление сделано президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским», — сказал Песков.

Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что Крым после референдума 2014 года де-факто и де-юре стал российским, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.

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